Ana, la fósfora extremeña que se alza como embajadora de Castellón: "Me he quedado impresionada"

En Herrera en COPE, Ana, una fósfora extremeña que reside en Peñíscola ha hecho de embajadora de la provincia de Castellón y es que ha querido explicarle a todo el país algunos de los rincones más encantadores de este territorio, ofreciendo los bellos paisajes que existen en las comarcas castellonenses.

Ana ha señalado que "llamo desde Peñíscola, pero soy extremeña" para resaltar que debido a las circunstancias derivadas de la pandemia no ha podido viajar para ver esta Navidad a su familia en Plasencia, lo que le ha hecho "visitar Castellón".

Destaca que "he estado en un sitio muy bonito. En Montanejos, que hay unas aguas termales donde hubo gente que se bañó". A su vez, "aproveché y pasé al otro lado de la montaña y pude ver cabras montesas".

Posteriormente, se trasladaba hasta Navajas para conocer el conocido como Salto de la Novia. "Es muy bonito, me he quedado impresionada", aunque reconoce que "algo que tengo pendiente de visitar es la Sierra de Espadán".

Castellón es la segunda provincia más montañosa de España pero cuenta además con 120 kilómetros de litoral en el mar Mediterráneo. "Esta zona tú piensas y dices, ésto es playa. Pues no, la verdad es que tiene zonas muy bonitas", destaca. "Me he quedado muy impresionada de la zona" y ha hecho un llamamiento para conocer Castellón: "Es muy bonito, os lo recomiendo si podéis venir. Además, tenemos Peñíscola... una zona bonita".

Tras ello, Alberto Herrera también ha querido destacar el potencial turístico y la belleza que ofrece Castellón. "En Castellón es todo bonito", ha repetido en dos ocasiones. También María José Navarro, copresentaadora de Herrera en COPE ponía de su lado: "Uy Castellón, usted no sabe cómo estamos con Castellón en este programa...".