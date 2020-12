Los médicos piden a los ciudadanos redoblar las medidas de prevención anticovid

El Colegio de Médicos de Castellón (Comcas) "ante el alarmante repunte del número de pacientes hospitalizados por coronavirus" registrado en la semana de Navidad, el mayor de esta segunda ola, en la Comunitat Valenciana, considera necesario "efectuar un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, que deben redoblar las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, evitar las concentraciones y reducir al mínimo las reuniones familiares en las fiestas de fin de año. Medidas que son la mejor vacuna para evitar el riesgo de contraer la Covid 19".

Desde el Colegio de Médicos de Castellón "vemos con preocupación como en las últimas semanas ha ido creciendo la presión sobre los centros de salud, que han registrado un goteo constante de personas con síntomas de esta enfermedad, que acaban siendo diagnosticados como positivos. Ello se traduce en una mayor presión sobre los profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en estos centros y en las urgencias de los hospitales de la provincia. Unos profesionales que llevan diez meses trabajando a fondo para atajar la enfermedad y que acusan la fatiga y el estrés de estar en primera línea".

El aumento de los contagios y de las hospitalizaciones de pacientes afectados por el coronavirus, que se han incrementado en la última semana, "hace preciso un nuevo llamamiento a la prudencia, a la par que apelar al máximo rigor colectivo para afrontar la llegada de una posible tercera ola del coronavirus -a la vista de la evolución de los datos de contagio que aumentan día a día- y a la espera de que se vayan cumpliendo etapas del proceso de vacunación iniciado esta semana".

"Precisamente ese optimismo que ha despertado entre una parte importante de la población la llegada de las vacunas hace necesario que, desde el Colegio, como órgano representativo de los médicos castellonenses, les recordemos que aún faltan meses para alcanzar porcentajes de vacunación importantes que aumenten la inmunidad de grupo. Somos conscientes, y lo compartimos con los ciudadanos, que la llegada de la vacuna es una buena noticia, pero ello no debe hacernos perder de vista que sin el compromiso de todos para prevenir los contagios no conseguiremos revertir la situación. Por ello instamos a la población a seguir manteniendo las medidas de protección: guardar la distancia interpersonal de 2 metros, lavado frecuente de manos y el uso correcto de la mascarilla para no propagar el virus".

Son recomendaciones que se sustentan "en el buen resultado que dieron en la segunda ola las medidas de distanciamiento físico y el uso continuado de la mascarilla fuera del ámbito estrictamente unifamiliar (burbuja)".

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Castellón "agradece a los ciudadanos el apoyo que hemos recibido en estos meses y les animamos a que extremen las medidas de protección, porque si ellos se protegen nos protegen a nosotros".