El Amics Castelló regresa a su feudo ante un viejo rival

Este viernes a las 20:30h el Amics Castelló jugará su primer partido en el Ciutat de Castelló en esta recién comenzada temporada 23-24 de la liga LEB Oro del baloncesto español.

Uno de los alicientes será ver si los de la Plana siguen invictos en partido oficial, ya que desde el 27 de diciembre del 2022 no han perdido ningún partido, “jugamos en casa después de 10 meses sin perder con lo cual queremos seguir invictos en competición oficial y que nuestro Ciutat siga siendo un sitio inexpugnable para los que vengan” confesaba Orenga.

Y aunque es una temporada nueva y con un equipo diferente el Amics Castelló quiere hacerse fuerte en el Ciutat, “es otra temporada, otro equipo, otra historia, pero queremos seguir siendo un equipo que en casa sea difícil ganar” afirmaba el entrenador castellonense.

Tras la derrota en Ourense el equipo ha trabajado toda la semana en corregir pequeños errores que se pagan caros en una liga tan competitiva como es la LEB Oro. “Cuando tenemos un plan de partido y pensamos que hay que hacer una cosa determinada debemos de ser capaces de hacerlo y que un error pequeño no se nos convierta en algo grande. Durante el partido hay fallos y es una parte más del partido y tenemos que seguir” explicaba Orenga en cuanto al trabajo de la semana del equipo.

Otro de los debes en Ourense fue el rebote defensivo. Los gallegos cogieron hasta 15 rebotes en campo del Amics por lo que tuvieron muchas opciones de conseguir canastas tras buenas acciones defensivas de los de Orenga quien explicaba que “somos conscientes que para controlar el rebote tenemos que estar todos metidos los grandes y los pequeños”.

El rival no empezó con bue pie cayendo en casa frente a un poderoso Estudiantes que no les dio opciones. Así analizaba Juan A. Orenga al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, “jugamos contra un rival que teóricamente tiene que estar a nuestro alcance a nivel de presupuesto y a nivel de formación de equipo por lo que tenemos que estar muy concentrados y no cometer errores y que el partido no se tuerza. Tiene un juego interior muy poderoso con Da Silva que domina el juego e hizo 16 puntos y 11 rebotes contra Estudiantes y el juego exterior es muy peligroso. Juegan a correr por lo que tenemos que estar muy concentrados y no cometer errores. Tienen un juego interior que lo nutren bastante y tenemos que pararlo y muchas situaciones de bloqueo directo y mano a mano”.

En total los equipo dos equipos se han enfrentado 13 veces en esta LEB Oro con 6 victorias para el Amics Castelló y 7 victorias para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad por lo que se prevé un partido igualado.