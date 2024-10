El agua regenerada, posible solución para la agricultura: "Aprovecharla en una situación como la actual"

Este pasado jueves se presentó en la sede de la Comunitat de Regants de Vila-real el proyecto DIFERA, en el que están trabajando además del propio sindicato la Cooperativa de la localidad, Facsa, La Unió Llauradora y la UJI. Todo ello, con un objetivo claro desde su inicio en 2022: tratar de conocer las posibles consecuencias e implicaciones del uso de agua regenerada, procedente de depuradoras, para su uso agrícola.

Una novedad que podría suponer un alivio para tiempos de crisis y que nos ha explicado el presidente del Sindicat de Regs de Vila-real, Pascual Broch, y además con noticias positivas: "Es un proyecto que llevamos 2 años y ahora nos han confirmado que se amplía otro, sobre el uso de aguas depuradas. A través de una canalización desde la depuradora de Vila-real se está dando riego en un huerto controlado usando 50% de agua de río y 50% depurada. En un entorno como el actual hay que aprovechar todo tipo de agua".

Una de las claves para el funcionamiento de este proyecto, y que también se analizó en esta jornada, llega con el uso de tecnología avanzada para el control y estudio tanto del agua como de los frutales que la reciben. Un análisis moderno y que resulta vital para conocer su viabilidad: "El control demuestra que hay soluciones digitales que aportan mucha información decisiva".

Este tercer año del proyecto está sirviendo para, por ejemplo, sacar las primeras conclusiones, que en este caso están resultando las esperadas: pese al uso de esta agua regenerada, las diferencias en el fruto apenas son notorias: "Ha venido bien porque han sido 2 años de climatología poco normal. Hemos notado la diferencia y las primeras conclusiones apunta a que no hay diferencias a mal con el uso de esta agua. No ha aparecido metales pesados que podrían estar por la presencia de la industria azulejera".

Visto este punto, y con la ampliación de un año del proyecto, desde la propia Comunitat de Regants ya analizan futuros pasos, que irían en este caso, como nos detalla Broch, por una posible ampliación del campo donde se realizan estas pruebas: "Lo ideal es trabajar en la primera parcela en el mayor tiempo posible. Y queremos desde la Comunitat de Regants es montar una finca propia experimental. Sería preparar delante del cabezal una finca no sólo por el tema del agua sino también de cultivos nuevos".

Ya vemos que los pasos que se quieren dar desde DIFERA son cada vez más amplios. Y para ello lamentablemente ayuda una situación hídrica poco positiva. Y es que, sí, en las últimas semanas han llegado las lluvias importantes, pero el resultado no ha sido el esperado en las cuencas hídricas. Los embalses no se acaban de llenar, aunque Broch confía en que el otoño pueda suponer un cambio en este panorama.

Sobre ello, el también presidente de FECOREVA destaca que "ha llovido mucho en la costa, que nos solventa el riego, pero no en las cabeceras que es lo que llena los embalses. Ha entrado algo pero no hemos gastado. Tanto Sichar como Arenós no han ganado pero desde finales de agosto está "empatado". Ahora esperamos que con los cambios, al haber menos luz o la llegada de la humedad nocturna, la situación mejore".