Aemet advierte de "chubascos localmente muy fuertes en Castellón"

Este martes transcurre con cielo poco nuboso y la posibilidad de tormentas se reduce a zonas montañosas del interior norte, aunque serán aisladas en caso de llegarse a producir. Una jornada en la que las temperaturas máximas suben hasta los 32º.

De cara al miércoles se incrementa la inestabilidad meteorológica, especialmente a partir del mediodía. Empezará el día con cielo poco nuboso o intervalos de nubes bajas en zonas costeras, pero aparecerá nubosidad de evolución diurna.

De cara a la tarde, la Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto activar el nivel de riesgo naranja, aviso importante, por lluvias y tormentas en el interior norte de la provincia de Castellón y es que la previsión apunta a "chubascos localmente muy fuertes, con probable granizo grande y acompañados de tormenta". Los acumulados podrían superar los 40 l/m².

También en otros puntos

El aviso será amarillo en el litoral norte e interior sur de Castellón al poderse registrar precipitaciones que dejen más de 20 l/m² en una hora, así como por fenómenos tormentosos.

Aunque no hay activos avisos en el resto de la geografía castellonense, la previsión de Aemet apunta a que las lluvias y las tormentas "son probables con intensidad fuerte en el interior sur y en el litoral norte y no se descartan en el litoral sur".

Aemet activa avisos por lluvias y tormentas para el miércoles en Castellón

Las tormentas y las lluvias continuarán el jueves. Apunta la Agencia Estatal de Meteorología que "hay probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde en el interior", aunque también pueden darse en la franja costera de la Plana Alta y el Baix Maestrat. De hecho, ya están activados los avisos amarillos en el interior por precipitaciones que pueden dejar 20 l/m² en una hora y por tormentas con granizo.

Temperaturas

Los valores nocturnos han bajado levemente y se han quedado en zonas de la Plana Alta en los 23º y se espera que la próxima noche y madrugada puedan remontar para situarse otra vez por encima de los 24º, aunque sufrirán un importante descenso a partir del jueves cuando podrían caer hasta los 20º en la franja costera.

Por su parte, las temperaturas máximas, se espera que puedan alcanzar el miércoles los 33º, para bajar ligeramente el jueves hasta los 32º y quedarse el resto de la semana en el entorno de los 29-31º en el litoral y en el interior bajarán hasta situarse jueves y viernes en los 26º.