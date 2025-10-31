TURISCOPE CASTELLÓN | 31 OCT 2025
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con la Fira de Tots Sants de Vistabella de Maestrat.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura10:29 min escucha
