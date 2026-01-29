GASTROCOPE CASTELLÓN | 29 ENE 2026
Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con la presencia de Vinaròs en Madrid Fusión.
