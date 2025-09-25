GASTROCOPE CASTELLÓN | 25 SEP 2025
Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con el chef Anay Bueno y la despedida a Cor de Carxofa.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura
