GastroCope Castellón
GastroCope Castellón

GASTROCOPE CASTELLÓN | 22 ENE 2026

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con la programación trimestral de experiencias impulsado por el Trinquet Gastrobar de Burriana.

GastroCope Castellón
COPE Castellón

Castellón - Publicado el

1 min lectura11:58 min escucha

