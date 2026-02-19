COPE
GASTROCOPE CASTELLÓN | 19 FEB 2026

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con la Torrà Popular dentro de la Festa de la Carxofa de Benicarló.

COPE Castellón

Castellón - Publicado el

