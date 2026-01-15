COPE
GASTROCOPE CASTELLÓN | 15 ENE 2026

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con las Jornadas de la Olla Segorbina.

COPE Castellón

Castellón - Publicado el

1 min lectura11:11 min escucha

