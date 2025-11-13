GASTROCOPE CASTELLÓN | 13 NOV 2025
Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con el anuncio de los galardonados en los XI Premios GastroCOPE Castellón y las Jornadas Gastronómicas de las Setas en el restaurante de la Muntanyeta de Sant Antoni.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura16:28 min escucha
Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con el anuncio de los galardonados en los XI Premios GastroCOPE Castellón y las Jornadas Gastronómicas de las Setas en el restaurante de la Muntanyeta de Sant Antoni.
Temas relacionados
"Ayer vimos por primera vez al fiscal como lo que es, un procesado; para eso se tuvo que quitar la toga y abandonar el puesto de privilegio para sentarse donde el resto de mortales"
Carlos Herrera
Lo último
plataforma transporte
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h