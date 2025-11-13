GASTROCOPE CASTELLÓN | 13 NOV 2025

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con el anuncio de los galardonados en los XI Premios GastroCOPE Castellón y las Jornadas Gastronómicas de las Setas en el restaurante de la Muntanyeta de Sant Antoni.