Escucha el gol de Carracedo, AD Ceuta 2 - Córdoba CF 2

El Córdoba consigue de nuevo empatar el marcador con un segundo gol, esta vez de penalti en el minuto 24, desatando la locura en la grada.

Ceuta 2 - Córdoba 2
Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura0:38 min escucha

