Escucha el gol de Carracedo, AD Ceuta 2 - Córdoba CF 2
El Córdoba consigue de nuevo empatar el marcador con un segundo gol, esta vez de penalti en el minuto 24, desatando la locura en la grada.
Córdoba - Publicado el
1 min lectura0:38 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE CÓRDOBA
COPE CÓRDOBA
"Las políticas de igualdad son necesarias, pero está claro que no penetran en una parte muy importante de la juventud de nuestro país. Algo está pasando"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h