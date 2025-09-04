GASTROCOPE CASTELLÓN | 04 SEP 2025
Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con las jornadas asturianas que organiza este fin de semana El Colmado.
