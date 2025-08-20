AGROCOPE CASTELLÓN | 20 AGO 2025
Espacio dedicado a la actualidad del sector primario de la provincia, dentro de "Mediodía COPE Castellón". Hoy con los trabajos en verano en el campo donde se cultiva la Carxofa de Benicarló.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura
Espacio dedicado a la actualidad del sector primario de la provincia, dentro de "Mediodía COPE Castellón". Hoy con los trabajos en verano en el campo donde se cultiva la Carxofa de Benicarló.
Temas relacionados
“Lo preocupante, es que tal como ocurrió los días siguientes a la dana de Valencia, vuelve a oírse eso de que 'solo el pueblo salva al pueblo”
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h