AGROCOPE CASTELLÓN | 10 DIC 2025
Espacio dedicado a la actualidad del sector primario de la provincia, dentro de "Mediodía COPE Castellón". Hoy con el próximo Centro de Interpretación Citrícola de Burriana.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura13:34 min escucha
Espacio dedicado a la actualidad del sector primario de la provincia, dentro de "Mediodía COPE Castellón". Hoy con el próximo Centro de Interpretación Citrícola de Burriana.
Temas relacionados
Los médicos de toda España no se manifiestan contra las comunidades autónomas, no; se manifiestan, por primera vez, contra la ministra de Sanidad"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h