Primeros brotes verdes en el sector azulejero: "En abril ya hemos notado mejoría"

Un 20 por ciento. Es la caída media que se cifra de descenso de facturación en el sector azulejero en 2023 y que vale de base para analizar cómo ha afectado al resto de empresas del cluster. A partir de esa cifra podemos analizar la situación en la maquinaria cerámica. En este caso, la caída es mayor al bajar de manera holgada el mercado nacional, concretamente a una cifra cercana al 30%, aunque llama la atención la subida leve, de un 0,6 por ciento, en las exportaciones.

Lo ha analizado en COPE el presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica, ASEBEC, José Miquel, que ha lamentado también que esta bajada ha conllevado un descenso del personal ocupado en este subsector del cluster: “Si el cluster cerámico ha sufrido un año malo, nosotros no podíamos ser menos. En clave laboral, tenemos una bajada del 7 por ciento, hemos pasado de 1.800 a 1.650 trabajadores en las empresas del sector”.

Pero así como 2023 ya se puede catalogar como un año negro para la industria azulejera castellonense, 2024 se presenta como el de los brotes verdes. Ya se palpa esa sensación en varias empresas y se corrobora en la maquinaria. Miquel confirma un aumento de pedidos en las últimas semanas, por lo que confía en que ya se ha tocado fondo y toca volver a mirar hacia arriba.

El presidente de ASEBEC eso sí apunta que “cuando uno toca fondo, cualquier peldaño que suba es un símbolo de mejora, ya que significa que más bajo no se podía llegar. Vemos que el mercado nacional se ha activado un poco, en abril hemos visto una pequeña mejoría y esperamos que ésto continúe”.

Clave para ello también va a ser la apuesta por la innovación y los nuevos combustibles. Todo ello de cara a un 2030 donde la descarbonización debe ser una realidad y para la que ya este año se esperan más avances en los hornos que funcionen con hidrógeno. Respecto a ello, el presidente de ASEBEC lamenta eso sí que para poder impulsar toda esta nueva tecnología es necesaria una mayor ayuda de las instituciones: “La maquinaria cerámica tiene que ser pionera en este campo. Lo que tendría también que pasar es que tuviésemos ayudas para que las empresas pudiesen investigar”.

