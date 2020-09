La cerámica estrena curso pendiente de las ayudas autonómicas

Así, este mes de agosto recién cerrado también se ha unido al atípico 2020 para generar importantes noticias. Y algunas relacionadas con inversiones importantes de ayuda para el sector por parte de instituciones como por ejemplo la Generalitat, que anunció hace unos días un plan para la reindustrialización por un montante de 27 millones y donde uno de los sectores que se verán beneficiados será el cerámico.

Junto a ello, el Consell ha dado luz verde a otro tipo de convenios, como el firmado con la patronal ASCER para el desarrollo de actividades formativas y divulgativas dirigidas a empresas, trabajadores y trabajadoras, con el objetivo de contribuir al impulso de la transformación modernizadora de la estructura productiva en la Comunitat Valenciana. Esta colaboración se materializará mediante el desarrollo de seminarios, jornadas de trabajo, actuaciones formativas diversas, estudios, informes, colaboraciones con universidades y centros de investigación, acciones promocionales y proyectos sectoriales de I+D+i relacionados fundamentalmente con la consecución de los objetivos del Plan de Acción para la Transformación del Modelo Económico Valenciano 2027, que está a su vez alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.

También se ve beneficiado por varias ayudas la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas, AICE, con 1.196.819,52 euros, dentro del plan para impulsar los centros tecnológicos. Y también se autorizó el convenio con la Cámara de Comercio por la celebración en el ya lejano febrero de Qualicer y que puede ascender a un máximo de 30 mil euros.

Y otras ayudas llegan desde el Ivace, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, que sólo este año ha destinado 3,3 millones de euros a 36 proyectos impulsados desde el ITC, en temas como la digitalización, la descarbonización o el posicionamiento en mercados.

Todo este tipo de ayudas serán beneficiosas para ayudar a un sector que, aunque poco a poco ve la luz, sigue con datos anuales negativos. Así lo muestra por ejemplo el Informe de comercio Exterior correspondiente a junio, que indica que este primer semestre del 2020 se cerró con una caída para el azulejo del 9,9 por ciento, mientras que en fritas y colores cerámicos lo fue de un 16,1. El clavo ardiendo eso sí lo tenemos en los datos del propio mes, que muestran una subida del 14% en comparativa con el mismo mes de 2019 para la cerámica.

En cuestiones más cercanas, Vila-real ha aprobado el estudio de delimitación de sus parques industriales, un hecho que esperan les ayude a conseguir más subvenciones en el futuro, mientras que Onda mejorará la comunicación desde el apeadero de Betxí para aquellos que usen otro tipo de vehículos con la construcción de un nuevo carril bici en la carretera que les une hasta el casco urbano.

Uno de los entes que no ha parado durante este mes ha sido el Pacto Territorial por Empleo en los Municipios Cerámicos, y especialmente con su curso de PhotoShop aplicado a la tecnología InkJet, que estando aún en marcha ya ha generado resultados. Así, una de las alumnas ya ha conseguido empleo, pese a que sólo había realizado la parte teórica. La práctica pasa ahora a las instalaciones de la ESCAL en L'Alcora.

Además, desde el Pacte Ceràmic se ha ofrecido atención a 41 comercios de Almassora desde el inicio de la pandemia de coronavirus el pasado mes de marzo. Y 2 ofertas de empleo que han lanzado en estas últimas fechas. Así, han abierto sendas bolsas de empleo para para proveer un puesto de técnico orientador-prospector laboral y otra para un puesto de técnico formador especializado en el sector cerámico. La inscripción está abierta hasta la próxima semana y toda la información está en la web del Pacte Ceràmic.

Las noticias semanales del ITC nos muestran por un lado la finalización del proyecto Govalmavin, que ayer presentó sus resultados en todos los sentidos, incluyendo el gusto, ya que recordamos que lo que se buscaba era la creación de vinos de calidad a través del uso de tinajas cerámicas; y el inicio a partir de octubre, de la colaboración en el proyecto europeo FORGE: “Development of novel and cost-effective coatings for high-energy processing applications”, cuyo objetivo es abordar los problemas de degradación de la superficie de los materiales en entornos industriales y desarrollar nuevos materiales de revestimiento altamente resistentes.

Y cerramos con la agenda para la próxima semana, que nos marca 2 eventos. Por un lado el regreso de las actividades formativas por parte de la Asociación de Técnicos Cerámicos, con un curso sobre Tecnología del prensado industrial de baldosas cerámicas, que contará con sesiones mixtas (presencial y telemática) así como visitas a las instalaciones de Macer. Y por el otro llega una nueva edición de la Jornada Vigilancer, que tendrá lugar concretamente el día 10 y para el que en esta tercera edición se cuenta con el lema “Mutación Digital: Transformando el ADN del sector cerámico”.