El azulejo castellonense vuelve reforzado de Coverings

La feria de Orlando cerró sus puertas con perspectivas positivas para el mercado americano, que eso sí vive pendiente de las posibles medidas proteccionistas que puede impulsar el gobierno de Donald Trump y que acarrearían un sobrecoste por nuevos aranceles a los productos cerámicos.

En general, eso sí, las sensaciones son buenas. Así se pulsaron en el acto que realizaron de manera conjunta ASCER y la conselleria de Economía, donde Rafael Climent apuntó que Estados Unidos se ha convertido en un mercado prioritario y no descartaba que en breve se transforme en el primero en exportaciones. Cabe recordar que en 2018 se superaron los 253 millones de euros en cuanto al montante total de producto vendido a este mercado. Este acto también sirvió para promocionar la próxima edición de Cevisama.

El azulejo español también tuvo su momento de gloria dentro de los CID Awards, los premios que resaltan aquellas obras sobresalientes tanto en su diseño como en el uso e instalación de piezas cerámicas o de piedra en cualquier parte del mundo. En este caso fueron 2 los proyectos impulsados con productos de la marca “Tile of Spain” los que resultaron galardonados. Concretamente el “Barcelona Edition Hotel” de OAB Office of Architecture in Barcelona, con Carlos Ferrater y Xavier Martí al frente; y “Casa Artium” de María Fernández Torrado desde Torrado Arquitectura, que sumó este premio a la mención de honor en categoría de Interiorismo que recibió en los últimos Premios Cerámica impulsados por ASCER. En este caso, este proyecto es el de una reforma integral de un apartamento en Albacete.

Y más de premios, ya que la empresa radicada en Vila-real Living Ceramics también recibió un galardón, concretamente el “Best in show” dentro de los premios The global tile & Stone experience por su stand, de alto valor estético, en el que se ha tenido en cuenta el tratamiento dado a la cerámica o la cuidada luminosidad. También la alcorense Torrecid logró dicho galardón gracias a un espacio con un diseño inspirado en el cálido y reconfortante ambiente de un espacio gastronómico.

ASCER también aprovechó Coverings para una doble presentación de la revista que edita, Ceraspaña. Por un lado presentó su número 42, que además de estar disponible en formato digital también se dispuso en físico, con 4 mil ejemplares en idiomas como español, francés, inglés y alemán. Junto a él, ASCER ha sacado un número especial donde se recogen 15 proyectos de arquitectura contemporánea con un uso destacado de cerámica española.

Siguiendo en el extranjero, concretamente en China, destacamos que el proyecto Cerámica 4.0 impulsado por la empresa castellonense Digit-S ha logrado finalizar séptima en la categoría de Advanced Manufacturing dentro de la tercera edición de los China Innovation & Entrepreneurship International Competition Final. El jurado destacó un proyecto que va a transformar en un corto periodo de tiempo la manera de producir cerámica, pasando de ser un proceso analógico y con muchas variables incontroladas a un proceso completamente digital.

Volviendo a la provincia, la cerámica también se ha colado ya en la campaña electoral. Así, la candidata al Congreso por Compromís, Marta Sorlí, aprovechó en una visita a L'Alcora para reclamar al Gobierno que se active ya el plan de apoyo a la cogeneración energética que se aprobó en diciembre en la Cámara Baja.

Por su parte, la candidata a la Generalitat por el PP, Isabel Bonig, resaltó durante el ciclo “Hoy desayunamos con...” que organiza el Real Casino Antiguo de la capital que, en caso de salir de las próximas elecciones como presidenta, se realizará una reforma en cuanto a los impuestos, que conllevará la eliminación del referido a la cerámica.

Destacamos en clave energética que la sede de la patronal cerámica acogerá el próximo día 26 una jornada donde se analizarán cuestiones como el autoconsumo, la eficiencia y la industria 4.0. Este jornada la impulsa la Fundación para la Eficiencia Energética junto a la Asociación Española de Técnicos Cerámicos y se hablará del nuevo Real Decreto sobre autoconsumo y su posible afectación en el sector, las perspectivas de negocio de los acuerdos de venta de energía o la descarbonización.

En educación, la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real amplía sus horizontes, después que el consistorio de la localidad haya firmado un acuerdo con la localidad colombiana de Tununguá que permitirá estudiar la instalación de diferentes productos tecnológicos que el país requiere. Un acuerdo que se suma al que ya se tiene con otras zonas del país como el departamento de Cundinamarca y Boyacá.

Apuntamos también que el programa de eventos Porcelanosa IN, un conjunto de encuentros relacionados con las últimas tendencias en gastronomía, arquitectura e interiorismo, llegó este pasado jueves a Alicante en una cita que congregó a un total de 15 especialistas de renombre, quienes pudieron debatir sobre el design-concept y las claves para llevar a cabo buen interiorismo comercial.

Y cerramos en Onda, ya que el Museu del Taulell Manolo Safont ha sido el elegido para acoger del 26 al 30 de junio la cuarta edición de las Covivencias Cerámicas. Esta cita se ha convertido en una de las más importantes a nivel nacional sobre muralismo cerámico con asistentes ceramistas tanto noveles o estudiantes, como profesores hasta ceramistas de prestigio internacional.

Un museo que por cierto ha recibido los Alfa de Oro 2019 de manos de las empresas Rocersa, Vernís y Excel Shower. A partir de ahora, la instalación museística los custodiará y expondrá públicamente en su colección permanente, que recoge todos los galardones de la historia de los premios con la explicación de qué consiste cada reconocimiento.