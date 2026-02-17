COPE
CERACOPE CASTELLÓN | 17 FEB 2026

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el 20 aniversario de la ESCAL y el 50 de la Asociación Española del Técnico Cerámico.

COPE Castellón

Castellón - Publicado el

1 min lectura11:56 min escucha

