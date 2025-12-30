SMALTICERAM ESPAÑA DESTACA EL TALENTO INTERNO COMO EJE DE CRECIMIENTO

Juan Antonio Álvarez, director de Marketing y Comunicación de Smalticeram España, encarna la apuesta estratégica de la multinacional italiana por España y, en particular, por la provincia de Castellón, donde el talento interno se ha convertido en un eje clave de crecimiento.

En esta conversación, Álvarez aborda cómo se estructura el trabajo en un departamento de marketing dentro de un entorno industrial B2B y reflexiona sobre los retos actuales en la gestión de la imagen corporativa. Un escenario marcado por la evolución de las ferias profesionales y por la necesidad de renovar las políticas de comunicación para fortalecer el atractivo de la marca, conectar con nuevas generaciones y contribuir a la atracción de talento al sector cerámico de la provincia.