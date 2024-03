Peñíscola se acerca al "completo" en sus hoteles a expensas del tiempo

Ayer escuchamos al obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, monseñor Casimiro López Llorente, apelando a no olvidar el sentido real de la Semana Santa frente a su parte más lúdica. En todo caso, estos próximos días servirán para que lleguen numerosos visitantes, a los que también los actos litúrgicos pueden resultar atrayentes.

Es el caso de las diversas representaciones de la Pasión en Borriol y Torreblanca, o las procesiones, que en algunos casos se enmarcan en espacios destacados. Es el caso de Peñíscola, donde mezclan el fervor con su historia al discurrir por su casco histórico. Una manera de acercar la liturgia al turista, como nos explica su alcalde, Andrés Martínez: "Empezamos el Domingo de Ramos y nos alargamos hasta el domingo de después de Pascua con la romería a Sant Antoni. Son actos muy entrañables, que hace años crecieron con las procesiones por el casco antiguo y que destacan por la sinuosidad de la calles y la bajada hasta la plaza de Santa María, donde se agolpan miles de turistas".

#Peñíscola es la ciudad abrazada por el mar ??

????Cómo nos gustan los domingos de marzo



Vistas del #farodepeñíscola desde el Castillo



_



????ENG | Peñíscola is the city embraced by the sea ??

????We love Sundays in #March



Views of Peñíscola’s lighthouse from the Castle pic.twitter.com/YFLu5dyoI5