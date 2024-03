Monseñor López Llorente anima a participar en el Via Crucis de Castellón por el aniversario de Lledó

Nos acercamos a unas fechas especiales, de fervor, pasión y sentimiento. La Semana Santa prepara sus celebraciones que en algunos casos como escucharemos después comienza mañana con el Viernes de Dolores y culminará con la Pascua de Resurrección. Son fechas de procesiones y misas por la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, que se mezclan con días festivos y que pueden llevar a perder su significado inicial. El obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, monseñor Casimiro López Llorente, apela a no olvidar el sentido de la Semana Santa para poder vivirla desde dentro: "Es Semana Santa, ha qye subrayar ese adjetivo. Se queda para muchos en una semana de vacaciones y turismo. Para otros se reduce a las procesiones, a su carácter cultural, tradicional o turístico. No son tanto los que lo viven desde su núcleo, que es la liturgia".

Primeros actos

Monseñor López Llorente volverá doblar en muchos casos jornadas, entre las 2 sedes episcopales. Es el caso del Domingo de Ramos, donde por la mañana estará en la Concatedral de Santa María y por la tarde en la Catedral de Segorbe, donde destaca el aumento de participación: "Es bonito celebrar Domingo de Ramos en la Concatedral por la mañana y en la Catedral de Segorbe por la tarde. Últimamente han aumentado la presencia de los niños en la procesión de Ramos vestidos de hebreos. Es un pequeño sacrificio para el obispo pero lo hago con alegría y gozo".

Antes tendrá el inicio de los actos este mismo Viernes de los Dolores, donde se conmemora "la Semana de Pasión y no podía faltar ahí la imagen de la virgen que es la que sufrió al pie de la Cruz, durante todo el recorrido de la Via Crucis. Cómo no unirnos al dolor de la Virgen para que nos contagie de él".







Misa Crismal y Triduo Pascual

Tras ello, la Misa Crismal del lunes, donde el obispo destaca que se trata "una misa desconocida y que lo disfrutan cuando participan en ella. Se llama crismal porque se consagra el santo crisma, el aceite con el que somos ungidos en el bautizo o la confirmación y también en la ordenación sacerdotal. Dada la proximidad al Jueves Santo, los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales. Es la expresión visible de la iglesia diocesana".

Y tras ello llegará el triduo pascual. El Viernes Santo con el Via Crucis volverá a hacer doblete el obispo, aunque en este caso apela a participar en el de Castellón, que comenzará a las 8 y que será especial con la llegada a la Basílica del Lledó en el año del Centenario de su Coronación: "A las 8 en Castellón y a las 10 en Segorbe. Hay que estar en ambos lugares. He pedido este año que se dé publicidad al de Castellón, para que se haga en conjunto de la iglesia diocesana. Siempre ha habido baldosas donde se marcan las estaciones. Creo que con la restauración lo han vuelto a poner en la misma altura que estaban los anteriores. Via Crucis hasta la Basílica del Lledó en un año especial por el Año Jubilar del Centenario de la Coronación.





Centenario de la coronación

Monseñor López Llorente ha comentado además los próximos actos importantes que se vivirán desde la diócesis, destacando la fiesta grande de la Virgen del Lledó, con el Centenario de la Coronación: "No sólo el 4 de mayo que será el día central del recuerdo, sino los previos está previsto que la imagen salga de la Basílica, se le acogerá a las puertas de la capilla de la Sangre y desde allí a todas las parroquias. También se acercará al albergue, la prisión y residencias. Todo ello para que la Virgen la acojamos por toda la comunidad católica para acabar en la Concatedral donde tendremos el acto central. Desde allí nos desplazaremos a la Farola, que fue el lugar donde se realizó la coronación, donde tendremos un acto de recuerdo. Y el día 5, será la fiesta mayor. Será un tiempo de notar la cercanía de la Virgen y la gracia de Dios a través de ella. Pero no nos quedemos en lo folclórico, que nos deje huella".