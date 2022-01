Un amigo invisible en Vinaròs deja la dimisión de un concejal del PSOE y la destitución de una edil de Podemos

El alcalde Guillem Alsina, ha anunciado la destitución como concejala de la portavoz de Totes i Tots Som Vinaròs, Anna Fibla. "Después de tres semanas de negociaciones hemos sido incapaces de llegar a un acuerdo definitivo. Dado que por parte de la concejala Fibla no ha habido posicionamiento para matizar o rectificar las acusaciones que no se justan a la realidad, he decidido cesar de todas las funciones delegadas que tiene la concejala Fibla, por falta de confianza hacia ella".

El alcalde por el PSPV-PSOE trata de evitar que la versión de Podemos en la ciudad rompa el pacto de Gobierno manteniendo en el cargo a los otros dos concejales de Totes i Tots Som Vinaròs. "Tanto Hugo Romero como Cecilia Romero, han mostrado su voluntad y su implicación para intentar llegar a un acuerdo que permitiera mantener el pacto de Gobierno hasta final de legislatura".

"Lo he meditado hasta la extenuación y soy consciente de las consecuencias que esta decisión puede traer. También soy consciente de todo el proceso de conversaciones que era un paso ineludible para encarar el tramo final de la legislatura para tirar adelante los proyectos pendientes para esta ciudad".

Alsina reconoce que "no tengo confirmación que los dos concejalas quieren continuar o no, peor entiendo que por sus declaraciones que anteponen el interés de Vinaròs al de su partido, tendremos que tener negociaciones para encarar esta posibilidad"

Dimisión previa

La destitución llevada a cabo por el alcalde se produce minutos después de que anunciara que presenta su dimisión el concejal de Urbanismo por el Partido Socialista de Vinaròs, José Chaler, que antes de Navidad le regaló a su compañera en el Gobierno municipal y socia de Totes i Tos Som Vinaròs, Anna Fibla, restos de cordero muerto con vísceras y ojos en un amigo invisible.

Crisis de Gobierno

La crisis de Gobierno es total en Vinaròs y el acuerdo entre Partido Socialista, Totes i Tots Som Vinaròs y Compromís pende de un hilo. La corporación de la capital de la comarca castellonense del Baix Maestrat está conformada por 7 concejales el PSPV; 6 el PP; 3 Totes i Tots Som Vinaròs; 3 Partit Vinaròs Independent; 1 Compromís y 1 Ciudadanos.