Benicarló reestructura el Gobierno municipal tras la ruptura entre PP y Benigazlum
El Ayuntamiento de Benicarló completa las labores de Gobierno que realizarán los ediles que continúan tras el cese de dos de los representantes de Benigazlum
Castellón - Publicado el
1 min lectura
El alcalde de Benicarló, Juan Manuel Cerdá, ha completado la reorganización del equipo de gobierno después de la revocación de las delegaciones de Juan Pascual Sorlí y Enrique Besalduch, del grupo municipal Benigazlum, que ha dado por roto el pacto entre las dos formaciones.
La reestructuración afecta a los concejales Borja Castell, Inma Calvet y Carlos Delshorts, que sumarán nuevas delegaciones a las que ya tenían.
En concreto, Borja Castell asumirá la dirección y gestión de los servicios de Urbanismo, Actividades, Movilidad Urbana Sostenible y Vivienda, que se sumará a las delegaciones de Hacienda y Agricultura que ya tenía asignadas.
Inma Calvet mantendrá la delegación de Turismo y sumará además Promoción Económica, que estaba en manos de Borja Castell.
Finalmente, Carlos Delshorts continuará al frente de las áreas de Educación, Juventud y Artes Escénicas y añadirá la gestión y dirección de los Servicios Sociales y Políticas Inclusivas, una área que hasta ahora dirigía el alcalde, Juanma Cerdá.
La delegación de Deportes queda bajo la dirección del alcalde.