Benicarló reestructura el Gobierno municipal tras la ruptura entre PP y Benigazlum

La ruptura entre Cerdá (PP) y Sorlí (Benigazlum) ha provocado una reestructuración del Gobierno municipal

El alcalde de Benicarló, Juan Manuel Cerdá, ha completado la reorganización del equipo de gobierno después de la revocación de las delegaciones de Juan Pascual Sorlí y Enrique Besalduch, del grupo municipal Benigazlum, que ha dado por roto el pacto entre las dos formaciones.

La reestructuración afecta a los concejales Borja Castell, Inma Calvet y Carlos Delshorts, que sumarán nuevas delegaciones a las que ya tenían.

En concreto, Borja Castell asumirá la dirección y gestión de los servicios de Urbanismo, Actividades, Movilidad Urbana Sostenible y Vivienda, que se sumará a las delegaciones de Hacienda y Agricultura que ya tenía asignadas.

Inma Calvet mantendrá la delegación de Turismo y sumará además Promoción Económica, que estaba en manos de Borja Castell.

Finalmente, Carlos Delshorts continuará al frente de las áreas de Educación, Juventud y Artes Escénicas y añadirá la gestión y dirección de los Servicios Sociales y Políticas Inclusivas, una área que hasta ahora dirigía el alcalde, Juanma Cerdá.

La delegación de Deportes queda bajo la dirección del alcalde.