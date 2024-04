La polémica decisión que comparte una joven de Alicante cuando lleva a alguien en su coche: "La gasolina"

Esta semana la gasolina en España sigue en escalada en cuanto a su precio. Por su parte, la gasolina ha proseguido con la tendencia al alza hasta 1,645 euros de media, mientras el gasóleo se ha situado en los 1,541. A pesar de ello, esta joven de Alicante toma esta decisión que comparte en TikTok cuando lleva a alguien en su coche.

El precio de la gasolina y el diésel se caracteriza por ser muy volátil en España, debido a que dependemos de las importaciones, por lo que a veces se producen fuertes subidas. Por ello, se toman decisiones como cuando el Gobierno bonificó con hasta 20 céntimos por litro el coste en 2022.

Una medida que va a regresar a tres islas de nuestro país, en este caso, hablamos de La Palma, El Hierro y La Gomera, donde el Gobierno de Canarias ha anunciado el descuento de hasta 20 céntimos por litro a la hora de repostar combustible en las estaciones de servicios de las conocidas como "islas verdes".

Esta medida entró en vigor el pasado 1 de abril y se pueden beneficiar de ellas, los ciudadanos de estas tres islas que reposten gasolina, diésel y gasóleo marítimo, salvo si se destina a la navegación en una embarcación privada. Por lo que esta joven de Alicante no se podrá beneficiar y tendrá que seguir pagando como en el resto de España.

En este sentido, un producto del que el Estado también saca beneficio son los carburantes. Y es que, en España existen hasta cuatro impuestos sobre los carburantes. En primer lugar, tenemos que hablar del IVA, situado en el 21%, y que se aplica a todos ellos.

Para la gasolina sin plomo de 97 octanos o más, el impuesto se eleva a 0,432 euros el litro, mientras que en la de 95 está en 0,401 euros el litro. También existe uno sobre Ventas Minoristas del Estado, cuyo importe para el Estado es de 2,4 céntimos por cada litro de combustible.

Además, está el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos de las Comunidades Autónomas, el conocido como céntimo sanitario, que realmente es algo más. Concretamente, entre 1,7 céntimos y 4,8 céntimos como máximo, dependiendo de cada región.

El conflicto militar entre Rusia y Ucrania en 2022 significó un gran aumento de los precios de los carburantes y muchas de estas consecuencias continúan hoy en día. Aunque, eso sí, siempre puedes ahorrar con el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, donde se puede analizar y comparar los precios de distintas gasolineras.

La polémica decisión que comparte una joven de Alicante

Después de destacar varias normas de su coche, Nerea se para en una "relacionada con la gasolina": "Bueno, no sé si es normal o no, es que me resulta hasta raro decir esto, pero si tú me dices a mí hazme el favor de acercarme a tal sitio, igual son 20 minutos para ir, te dejo, yo tengo 20 minutos para volver y no te lo voy a cobrar".

La razón que explica esta usuaria de TikTok es "porque eres de confianza": "Igual que si es un viaje que yo también voy a hacer, no vamos a pagar la gasolina a medias, por ejemplo". "No sé, me da cosa", asegura la joven de Alicante, que ha provocado muchos comentarios en su publicación al tomar esta decisión.