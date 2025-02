Colocan un cartel para no aparcar en una calle de Torrevieja y los vecinos se dan cuenta de un detalle por el que evitarían una multa

Si tienes el carné de conducir, independientemente de dónde y a qué edad fue cuando lo conseguiste, te acordarás que ha sido uno de los momentos en los que más nervioso has estado. Con razón, porque en un trayecto de aproximadamente media hora tienes que demostrar todo lo que has aprendido en tus clases, por pocas o muchas que sean.

Además, sabrás que es un momento en el que te pones especialmente nervioso, porque has tenido un proceso previo de diversas pruebas y esta es la final. Es decir, si pasas el examen práctico, ya dispondrás de tu carné de conducir y serás conductor oficialmente.

Por eso, si cabe, es el examen en el que más nervioso te pondrás, es en el práctico. Además, seamos sinceros, es el momento en el que más fallos puedes llegar a tener. Y, claro, si acumulas una serie de faltas leves, puedes terminar suspendiendo.

Seguro que tu profesor u otros compañeros de autoescuela te han hablado de ciertos fallos comunes que muchos tenemos y que pueden jugarnos una mala pasada. Por ejemplo, no poner el intermitente, que se te cale el coche o saltarte las comprobaciones previas a iniciar la circulación.

Alamy Stock Photo Examen de conducir

Y otro de los errores comunes que solemos cometer y que pueden hacernos suspender un examen es no fijarnos. No fijarnos en los retrovisores tan constantemente como deberíamos, en si la dirección que nos ha dado el examinador es prohibida o no, o si el sitio donde nos ha dicho que debemos aparcar está prohibido.

Pues debemos decirte que, incluso aunque seas conductor con experiencia, hay ciertas cosas que se te pasan por alto. Y eso suele ser, sobre todo, con el tema de aparcar y las señales que preceden.

Esto que te vamos a contar ha sucedido en Torrevieja, donde el ayuntamiento puso, en una calle, un cartel indicando que en una calle no se podía aparcar por motivo de obras. El hecho no tendría nada de relevante, salvo que si aparcas y no se puede, pueden ponerte una multa.

Sin embargo, la condición que han descubierto en este cartel, ha hecho que eviten la multa.

El detalle en el cartel por el evitarían la multa

Entre 80 y 200 euros es la multa que te pueden poner si aparcas donde no debes, y eso es algo que, aunque sea el menor importe, a todos nos duelen. Por eso, cuando vamos a aparcar, nos fijamos mucho en si es un lugar en el que se pueda estacionar.

Si es que sí, hay que fijarse en si hay un límite de hora y qué tipo de aparcamiento es, para evitar esas incómodas multas que pueden ponernos la vida muy difícil.

Coche aparcado en una zona de la OLA en Santander

Y como de fijarse iba la cosa, en Torrevieja los vecinos se han dado cuenta de un detalle en un cartel que han puesto por el que indican que no se puede aparcar en esa zona.

Hasta ahí habría sido todo normal, pero esconde algo que hace que se pueda aparcar. El cartel era impreso, por lo que las confusiones podrían esperarse.

Y es que el detalle estaba, precisamente, en la fechas que habían puesto entre las que no se podía aparcar el coche en esa calle. Resulta que han puesto fechas... inexistentes. Tal y como recogía la cuenta de X @LiosDeVecinos.

“Prohibido estacionar desde el 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de febrero de 2024. Desde las 8 horas hasta su finalización, por obras” rezaba el cartel.

El problema es evidente, ya que el 31 de febrero es una fecha que no existe. Pero el error no solo radica ahí, sino que la fecha que ponen es del año pasado, con lo cual, tampoco podrían multarte si estacionas ahí.

Eso sí, mejor no jugársela por lo que pueda pasar.

no aprueba por lo que le dice a su examinador

Ella contaba que su primer intento en el examen de conducir no salió para nada como ella esperaba. “Yo recuerdo mi carnet de conducir súper tranquila, aprobé el teórico, del teórico, pasabas a las prácticas y luego ya a la calle” comenzaba contando.

En el examen práctico, sin embargo, cometió una falta que podría haberse quedado ahí si no fuera por lo que decidió soltar a continuación: pisó con la rueda trasera un pequeño trozo de la línea continua.

Nerviosa por la indicación de su examinador, quiso alegar, lo que terminó siendo peor y terminó en un suspenso. “Y claro, yo no pude callarme y le dije, mire, usted tendrá ojos delante, pero detrás me extraña. Y yo creo que por eso me suspendió. Pero bueno, a la segunda vez ya me traje a la calle y todo estupendo y fenomenal”.