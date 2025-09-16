Xàbia impulsa su futuro con una inversión millonaria en el Parque Montaner y mejoras clave en seguridad y gestión pública

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, junto al director general de Administración Local, José Antonio Redorat, durante la reunión de trabajo sobre proyectos clave para el municipio

El Ayuntamiento de Xàbia y la Generalitat Valenciana avanzan en el desarrollo de varios proyectos estratégicos que marcarán el presente y futuro del municipio. En una reunión de trabajo mantenida entre la alcaldesa, Rosa Cardona, y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, se trataron tres grandes ejes de actuación: la remodelación integral del Parque Montaner, nuevas vías de colaboración en materia de seguridad y emergencias, y la mejora de la gestión administrativa del consistorio.

Uno de los grandes anuncios fue la transformación del Parque Montaner, con una inversión total de más de 1,5 millones de euros, de los cuales la Generalitat aportará 1 millón. Este proyecto, que se ejecutará entre 2025 y 2026, pretende convertir este espacio verde en un punto de encuentro moderno, accesible y adaptado a todas las edades. Incluirá zonas de juego infantil, áreas para mayores, espacios de descanso, iluminación renovada e instalaciones deportivas al aire libre.

Además, se exploraron fórmulas para reforzar la seguridad ciudadana durante la temporada alta, incluyendo la recuperación de refuerzos interinos para la Policía Local y posibles acuerdos con otros municipios para el apoyo temporal de agentes en momentos clave.

En el ámbito administrativo, el consistorio busca cubrir urgentemente las plazas de Secretaría e Intervención, esenciales para garantizar el buen funcionamiento interno. Cardona subrayó la necesidad de que el Ministerio actúe con agilidad y agradeció la disposición de la Generalitat para apoyar en este proceso de modernización institucional.