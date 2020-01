Xàbia acoge este domingo la etapa ciclista de La Volta a la Marina

Este domingo se celebra en Xàbia la tercera etapa de la Volta a la Marina, la competición ciclista de referencia entre los ciclistas populares de la Comunitat Valenciana.

El concejal de Deportes, Alberto Tur, ha aprovechado la presentación de esta etapa para felicitar al ciclista profesional de Xàbia, Toni Molina, quien este año se estrena como director de esta prueba que suma 8 etapas y 526 kilómetros distribuidos entre la Marina Alta, la Marina Baixa y la Costera.

Tanto Tur como Molina y José Luis Luengo, en representación del Club Ciclista Xàbia, han invitado a todos los aficionados al ciclismo a que disfruten el domingo de esta prueba que saldrá a las 10 horas desde la plaza de la Constitución en dirección a la carretera a Jesús Pobre para recorrer un itinerario que llevará a los ciclistas también por la carretera de Gata y tendrá como final el siempre espectacular de ascenso a Las Planas y meta en llano en la recta del Cap de Sant Antoni.

Aquest diumenge se celebra a Xàbia la tercera etapa de la Volta a la Marina, la competició ciclista de referència entre els ciclistes populars de la Comunitat Valenciana.

El regidor d'Esports, Alberto Tur, ha aprofitat la presentació d'aquesta etapa per a felicitar el ciclista professional de Xàbia, Toni Molina, qui enguany s'estrena com a director d'aquesta prova que suma 8 etapes i 526 quilòmetres distribuïts entre la Marina Alta, la Marina Baixa i la Costera.

Tant Tur com Molina i José Luis Luengo, en representació del Club Ciclista Xàbia, han convidat a tots els aficionats al ciclisme a que gaudisquen el diumenge d'aquesta prova que eixirà a les 10 hores des de la plaça de la Constitució en direcció a la carretera a Jesús Pobre per a recórrer un itinerari que portarà als ciclistes també per la carretera de Gata i tindrà com a final el sempre espectacular d'ascens a les Planes i meta en pla en la recta del Cap de Sant Antoni.