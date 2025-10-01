Vuelve el transporte público entre Teulada y Calp

Desde hoy, miércoles 1 de octubre, está operativo el nuevo Servicio Público de Transporte Interurbano CE-713 que conecta Teulada Moraira, Benissa (zona costa) y Calp, gestionado por la Generalitat Valenciana.

Este servicio da respuesta a una demanda histórica de los vecinos de la Marina Alta y lo hace con importantes mejoras: más horarios, nuevas paradas y funcionamiento durante todo el año.

El nuevo autobús realiza 7 paradas en Teulada Moraira, con una frecuencia aproximada de dos horas. El servicio está activo todos los días del año, con horarios que se adaptan a la temporada (invierno/verano) y al tipo de jornada (laborables, domingos o festivos).

El estreno del servicio autonómico coincide con la finalización del autobús gratuito municipal que ha conectado este verano los cascos urbanos y las playas de Teulada Moraira. A partir de ahora, la Generalitat asume esa conexión con una línea regular y estable.

El alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha celebrado el inicio del servicio y ha señalado que “una vez más, se demuestra que la relación entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana es efectiva si se quiere, poniendo en marcha un servicio mejorado que cumple una demanda histórica de nuestros vecinos”.

Llobell también ha agradecido la rápida respuesta de la Conselleria y ha destacado la complementariedad entre el servicio municipal estacional y el autonómico “nuestros vecinos cuentan ya con una red de transporte completa que une los dos cascos urbanos de Teulada Moraira y mejora su movilidad diaria”.

El alcalde ha concluido asegurando que “estamos aquí para escuchar y atender a nuestros ciudadanos y, por ello, seguimos implicados en mejorar servicios que se vienen demandando históricamente”.