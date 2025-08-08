Un talento de Teulada da el salto a EE. UU.: Marcos Blasco ficha por el campeón universitario de liga

El teuladino Marcos Blasco, nuevo fichaje de la Universidad de Vermont, se prepara para debutar en el fútbol universitario de EE. UU. tras su paso por varios clubes de la Tercera Federación española

El fútbol teuladino está de enhorabuena. Marcos Blasco Devesa, natural de Teulada-Moraira, ha sido fichado por el equipo de fútbol de la Universidad de Vermont, actual campeón de la liga universitaria de Estados Unidos. A sus 24 años, el centrocampista da el salto internacional para reforzar al conjunto norteamericano en una nueva temporada llena de retos y ambición.

De la Tercera Federación al fútbol universitario norteamericano

Formado en las categorías base del FB Teulada-Moraira y con recorrido en equipos como Atlético Benidorm, UD Alzira, Torrent CF, CD Gandia y CD Soneja, Blasco ha demostrado su solvencia como mediocentro en la Tercera Federación española. Ahora, emprende una etapa clave en su carrera, en la que combinará su faceta deportiva con la académica, gracias a una beca de estudios de máster financiada por la universidad estadounidense.

Un perfil internacional con valores sólidos

Según ha publicado la propia universidad, Blasco llega al equipo con la intención de “seguir creciendo en el fútbol y asumir nuevos retos fuera de España”. Admirador de referentes como Rafa Nadal, el jugador de Teulada destaca por su disciplina, capacidad de adaptación y liderazgo en el campo, cualidades que Vermont espera aprovechar tanto en la competición como dentro del vestuario.

Un impulso al talento europeo en el modelo universitario de EE. UU.

El fichaje de Blasco subraya el interés de las universidades norteamericanas por incorporar talento europeo con formación competitiva y académica. Su llegada representa una oportunidad de crecimiento personal y deportivo, al tiempo que reafirma la proyección internacional de jugadores formados en el fútbol base de la Marina Alta.

Desde Vermont confían en que Marcos Blasco sea una pieza clave en la defensa del título universitario conseguido en 2024 y un ejemplo para otros jóvenes deportistas que sueñan con combinar fútbol y estudios al más alto nivel.