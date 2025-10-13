Parcent estrena su primera isla ecológica y da un paso más hacia el reciclaje sostenible

El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, junto a la primera teniente de alcalde de Parcent, Lina Vives, durante la visita a la nueva isla ecológica ubicada en la avenida de Dénia

Parcent ha dado un paso más hacia la sostenibilidad con la incorporación de una nueva isla ecológica, una instalación fija impulsada por el Consorci Mare para mejorar la gestión de residuos en municipios de menor población. Con esta actuación, el municipio se integra en una red de infraestructuras que ya da servicio a más de 4.500 vecinos en la Marina Alta y la Marina Baixa.

La isla ecológica de Parcent se encuentra ubicada en la avenida de Dénia, próxima al cruce con la avenida de Alacant, y ofrece a la ciudadanía la posibilidad de separar hasta 11 fracciones de residuos, gracias a la combinación de los compartimentos de la propia isla y los contenedores viarios habituales.

La presentación oficial tuvo lugar con la visita del presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, quien estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde de Parcent, Lina Vives. Durante el encuentro, se firmó el convenio de colaboración entre ambas entidades y se visitaron las nuevas instalaciones.

“Con estas islas estamos haciendo más fácil el reciclaje y la separación de residuos. La ciudadanía podrá reciclar sin salir de su municipio y sin depender de la visita del ecomóvil. Así es como creemos que debemos fomentar el reciclaje: poniéndoselo fácil a nuestros ciudadanos”, señaló González de Zárate.

Residuos que admite la isla de Parcent

La nueva isla ecológica admite residuos que tradicionalmente debían llevarse a ecoparques o puntos limpios, como:

Envases metálicos y plásticos contaminados

Plásticos no aptos para el contenedor amarillo (como film, PEAT, PEAD o PVC)

Metales (hierro, acero, aluminio, entre otros)

Lámparas y bombillas

Aerosoles

Este modelo de punto de recogida se presenta como una solución eficiente y accesible para localidades pequeñas, ya que permanece abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana, y permite a los vecinos depositar residuos sin tener que esperar al ecomóvil.

Además, las islas ecológicas forman parte de un sistema informatizado. Los ciudadanos que se hayan dado de alta en alguno de los ecomóviles del Consorci podrán consultar a través de la aplicación móvil Waste Citizen (disponible para Android e iOS) los residuos que han depositado.

A partir de 2026, se pondrá en marcha un programa de incentivos que recompensará a los usuarios por su compromiso con el reciclaje, como medida para seguir promoviendo una gestión más responsable de los residuos domésticos.

Con la instalación de esta nueva infraestructura, Parcent se consolida como un municipio comprometido con el medio ambiente y la transición ecológica, facilitando a su vecindario herramientas efectivas para cuidar del entorno.