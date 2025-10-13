La 'primera' de Borja Jiménez en el Sporting, en COPE Asturias: "No hubo grandes cambios con respecto a Garitano, pero sí matices importantes"

Es un lunes feliz para el sportinguismo. Después de cinco derrotas consecutivas con Asier Garitano al frente, el cambio de entrenador ha sentado bien al Real Sporting de Gijón. Borja Jiménez siguió los pasos de su predecesor o de Rubén Albés que vencieron en su partido de debut.

'tiempo de opinión', en deportes cope asturias

En el capítulo de este lunes del 'Tiempo de Opinión' del Sporting en Deportes COPE Asturias debatimos acerca de la puesta en escena del Sporting de Borja Jiménez y la polémica suscitada por la última jugada del partido en la que Mario García, jugador racinguista, mete un gol tras el pitido final que provocó las críticas de José Alberto López en sala de prensa por el tiempo de descuento.

No te pierdas el 'Post' del Sporting - Racing en Deportes COPE Asturias con las opiniones de Marcos Martín (COPE Gijón) y Javi Barrio (El Comercio).