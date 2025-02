Ondara ya tiene cita para la nueva edición del Gegant de Pedra

El Club de Atletismo de Ondara y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ondara han organizado para el domingo 16 de febrero de 2025 la marcha y carrera por montaña XV Gegant de Pedra (GDP XIV), que discurrirá por la Sierra de Segaria. La marcha se podrá efectuar caminando o corriendo por un paraje natural de gran belleza como es la sierra de Segària. Los corredores podrán elegir entre correr 15 o 20 kilómetros; mientras que para los caminantes, la marcha será de 15 kilómetros. La prueba ha sido presentada esta mañana precisamente donde estará la salida y meta, en el Río Rau del Parque de Segària, con la participación del Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ondara, Jordi Ruiz; los representantes del Club de Atletismo de Ondara, Miguel Moreno como presidente del Club y Pep Giner como director técnico de la prueba; y el Jefe de la Policía Local, Toni Galiano. Cabe destacar que el XV Gegant de Pedra estará incluido en el VII Circuito Trail la Marina, que está integrado por 13 carreras en 13 pueblos de la Marina Alta y Baja (Benigembla, Gata de Gorgos, Calpe, Callosa, Polop de la Marina, Pedreguer, Ondara, Orba, Senija, Forna, Pego. Unas carreras que se iniciaron en octubre 2024 y finalizarán en el mes de mayo de este año 2025.

Según ha explicado desde la organización Pep Giner, este año, el Gegant de Pedra 2025 vendrá con varias novedades; para empezar, la salida y meta de las tres pruebas será desde delante del Río Rau del Parque de Segària, justo debajo de los Albergues. Además, los recorridos de las tres pruebas cambian por completo; el de los Senderistas y Sprint Trail (15kms), que ya hace 7 ediciones que no le pegaba la vuelta entera a Segària, volverá a hacerlo, y pasará por la Cova Fosca, el Parc del Verger y Font de Català, por donde hacía años que no pasaban, después, Benimeli, Pouets de Rau de Parca, Mina de Benia. La Media Maratón, ahora de 20kms, también cambia el sentido del recorrido, saliendo en dirección a la Cova Fosca, Parc del Verger, etc; eso sí, manteniendo la mítica subida a Bolumini y Portell de Beniarbeig. También pasará por el Poblat Íber, que ya hacía años que no se pasaba. Por otra parte, este 2025 ninguna de las tres pruebas tocará el camino de asfalto que se utiliza para llegar al antiguo campo de tiro de Ondara, lo que facilitará la llegada de todos los participantes en coches a las zonas habilitadas como aparcamientos.

La cuota de inscripción es de 22 euros por correr 20 km; 18 euros por correr 15 km y 15 euros por andar 15 km. La salida será a las 8:30 horas del domingo 16 de febrero para los corredores que hagan 20 kilómetros; a las 9 horas para los corredores que midan 15 kilómetros, ya las 9:05 horas para los caminantes (15 km). Los participantes irán recorriendo toda la Sierra de Segària, pasando por los términos municipales de Ondara, El Verger, Rafol, Benimeli y Beniarbeig.

Las inscripciones para el XV Gegant de Pedra se pueden realizar online en la web de www.mychip.es en el enlace https://inscripciones.mychip.es/es/evento/gegant-de-pedra-7e-circuit-trail-marina-2425 y también de forma presencial en la oficina de seguros Allianz de Ondara (Avinguda Doctor).

El XV Gegant de Pedra está organizado por el Club de Atletismo de Ondara y el Ayuntamiento de Ondara, con la colaboración de Protección Civil, Policía Local, Centro Excursionista de Ondara y de los Ayuntamientos de Benimeli, Beniarbeig, Ràfol de Almunia y El Verger. Jordi Ruiz ha querido agradecer al Club de Atletismo de Ondara su organización de este evento deportivo, ya todos los colaboradores por su contribución a que esta prueba sea una realidad.