Nuevo horario de prohibición de aparcamiento en el parking de Torrecremada los lunes

Nuevo horario de prohibición de aparcamiento en Torrecremada para facilitar el montaje del mercado de los lunes.

Con el objetivo de agilizar la organización del mercado ambulante de los lunes en la zona de Torrecremada, se ha establecido un nuevo horario de prohibición de aparcamiento en el área afectada. La medida busca mejorar la logística del evento y garantizar la seguridad tanto de vendedores como de visitantes.

Nuevo horario de prohibición de estacionamiento: desde las 00:00 h hasta las 17:00 h, todos los lunes.

Este cambio supone una ampliación del horario habitual, por lo que se pide máxima colaboración a la ciudadanía para evitar incidencias, especialmente la retirada de vehículos por parte de la grúa municipal.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el mercado ambulante de Torrecremada es uno de los más concurridos de la comarca, por lo que su correcto funcionamiento depende también del cumplimiento de estas normas básicas de convivencia y movilidad.