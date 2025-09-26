Nuevo horario de prohibición de aparcamiento en el parking de Torrecremada los lunes
El Ayuntamiento informa sobre el cambio de horario para facilitar el montaje y desmontaje del mercado ambulante
Denia - Publicado el
1 min lectura
Con el objetivo de agilizar la organización del mercado ambulante de los lunes en la zona de Torrecremada, se ha establecido un nuevo horario de prohibición de aparcamiento en el área afectada. La medida busca mejorar la logística del evento y garantizar la seguridad tanto de vendedores como de visitantes.
Nuevo horario de prohibición de estacionamiento: desde las 00:00 h hasta las 17:00 h, todos los lunes.
Este cambio supone una ampliación del horario habitual, por lo que se pide máxima colaboración a la ciudadanía para evitar incidencias, especialmente la retirada de vehículos por parte de la grúa municipal.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que el mercado ambulante de Torrecremada es uno de los más concurridos de la comarca, por lo que su correcto funcionamiento depende también del cumplimiento de estas normas básicas de convivencia y movilidad.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE DENIA
"Ni la flotilla lleva ayuda humanitaria, ni el barco del ejército va a defender a nadie, porque Sánchez ya dijo que no piensa confrontar con Israel"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h