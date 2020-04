Multados por viajar desde otro pueblo a Dénia a comprar comida para gatos y yogures

En este tiempo de estado de alarma y confinamiento por el Covid-19, la ciudad de Dénia es un de los municipios de la Comunitat Autónoma que más respetan la cuarentena, aunque siguen habiendo demasiados casos de infractores que deciden saltárselo sin razones suficientes, lo que siempre conlleva a sanción.

En el día de ayer los agentes de la Policía Local y la Policía Nacional en Dénia identificaron una 123 personas y controlaron unos 297 vehículos. En lo referente a denuncias se interpusieron 56 multas por incumplimiento del decreto de estado de alarma

Entre los controles de vehículos realizados destaca los realizados en la Explanada Cervantes donde se interceptan durante la jornada de ayer un total de 7 vehículos cuyos conductores declaran estar trabajando, no constando como autónomos o asalariados de servicio esencial.

En esa misma zona se intercepta un vehículo cuyo conductor reside en otra población, manifiesta que va a comprar yogures para su padre.

Otro vehículo en la Explanada Cervantes fue parado. Su conductor proviene de otra localidad, y manifiesta había venido a Dénia a comprar, presentando un tique de comida para gatos.

Asimismo, un vehículo cuyo conductor proviene de otra comunidad autónoma y que circulaba por la Explanada Cervantes, no justifica el desplazamiento ni fecha de llegada anterior al decreto de alarma.

También en la Explanada Cervantes los agentes dan el alto a un vehículo cuyo conductor indica que se dirige a un 24 horas sin especificar lo que precisa.

En esa misma vía se para a un vehículo en el que viajan dos ocupantes sentados en la misma fila, incumpliendo las medidas de protección.

Asimismo a intercepta un vehículo cuyo conductor manifiesta que ha ido a comprar una bombona de butano, exhibiendo un tique que no se corresponde con la compra.

Por último en la Explanada Cervantes otro vehículo es interceptado. Su conductor manifiesta varias incoherencias, finalmente indica que va a casa de su madre, no siendo esta una persona en situación excepcional.

Otras denuncias interpuestas son:

.- Calle Via Láctea: se comprueba actividad de obra en parcela particular, sancionando a 3 personas que trabajan por cuenta ajena en actividad no esencial con una retroexcavadora y dos camiones.

.- Calle Mar Adriàtica: se localiza un vehículo cuya ocupante manifiesta que va a comprar, encontrándose a 7,3 kilómetros de su domicilio y habiendo varios supermercados en su zona de residencia.

.- Calle Pont: se localiza a un ciclista que señala que viene de casa de su hijo de dejar unos juguetes.

.- Carretera CV-730: se localiza a una ciclista que indica que se ha operado y necesita hacer ejercicio, pero no presenta ninguna documentación justificativa.

.- Calle Turia: persona apoyada en una fachada fumando un cigarrillo.

.- Calle Diana esquina Paseo Saladar: persona caminando, domiciliada en otra comunidad autónoma, manifiesta que se dirige a Marqués de Campo a echar un vistazo.

.- Calle Carlos Sentí, cruce con Patricio Ferrándiz: se localiza a una persona detenida ante un supermercado fumando, manifiesta que va a comprar, faltando más de una hora y media para la apertura del establecimiento.

.- Calle Calp: vehículo con dos ocupantes en la misma fila delantera, que además no justifica motivo de desplazamiento. Ambos son sancionados.

.- Calle Calp: persona deambulando manifiesta que va a la farmacia, pero no presenta ninguna receta del medicamento que dice que va a comprar ni camina en dirección a la farmacia.

.- Av. del Montgó: persona deambulando, manifiesta que ha salido a dar una vuelta.

.- Av. Joan Fuster: persona caminando, indica que viene de visitar a un amigo.

.- Casco urbano: se observa a una persona caminando de noche, manifiesta que va a la gasolinera a recargar el móvil. Así como en el mismo casco urbano se intercepta una persona deambulando de madrugada, manifiesta que viene de casa de un amigo y se dirige a comprar tabaco a la gasolinera.

Además de las denuncias, se levantan 3 actas por tenencia de estupefacientes (cannabis) en los vehículos inspeccionados y un acta por tenencia de arma blanca.

Asimismo, se procede a la detención de una persona que deambulaba por la calle Sagunt, que también había sido interceptada en la calle Pedreguer, siendo reiteradamente requerida para su confinamiento y negándose en cada ocasión. Es detenido por desobediencia a la autoridad.