Fracaso en el Mercado Municipal de Dénia: las taquillas refrigeradas siguen sin usarse tras casi dos semanas desde su instalación

Lo que parecía una apuesta innovadora para modernizar el comercio local en Dénia se ha convertido en un auténtico fiasco. Dos semanas después de su instalación en el Mercado Municipal, las taquillas refrigeradas siguen sin ser utilizadas, ni por clientes ni por los propios comerciantes.

El equipo de redacción de COPE Dénia Marina Alta ha comprobado que la falta de información, las dudas sobre la gestión de los pedidos y las preocupaciones por la seguridad han llevado a que esta iniciativa del Ayuntamiento no despegue. Entre los principales motivos destacan las dudas sobre el proceso de pago y conservación. Los comerciantes no tienen claro si el pedido debe pagarse antes o después, ni cómo se garantiza que los productos se mantengan a la temperatura adecuada según el tipo de alimento. Consideran que no hay una gestión de imprevistos. Es decir, no hay respuestas claras sobre qué ocurre si un cliente no recoge su pedido a tiempo o si la taquilla sufre una avería y los productos se deterioran. Además, han insistido en que existen algunas dificultades operativas, por ejemplo que los vendedores tendrían que abandonar sus puestos para gestionar los pedidos en las taquillas, ubicadas en la zona de pescadería, lo que supone un obstáculo en su rutina diaria.

Otro aspecto que preocupa entre los trabajadores del Mercado Municipal es la seguridad. Con esta nueva iniciativa, dicen, el mercado sigue abierto tras el cierre de los stands, lo que genera inquietud sobre posibles actos vandálicos y la responsabilidad en caso de daños.

Lejos de ver estas taquillas como una solución, los comerciantes aseguran que ya cuentan con alternativas más eficaces, como la gestión de pedidos por teléfono o WhatsApp, con recogida directa o incluso entrega a domicilio.

¿Podrá el Ayuntamiento mejorar esta iniciativa “educando” tanto a comerciantes, como clientes, o estamos ante un intento fallido de modernización del comercio local?