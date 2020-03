Este martes el Ayuntamiento de Dénia realizará el primer pleno telemático de su historia

La crisis del coronavirus ha trastocado todos los ámbitos de la sociedad, incluso el desarrollo de la actividad de las administraciones como los ayuntamientos. Este es el caso del Ayuntamiento de Dénia donde hoy martes a las 14 horas los veintiún miembros de la corporación municipal, junto al secretario, el interventor y un informático, se conectarán por internet para realizar la que será la primera sesión plenaria telemática de la historia de Dénia.

El estado de alarma decretado desde el pasado 15 de marzo por el Covid-19 manda y al final se tiene que recurrir a las nuevas tecnologías digitales para poder realizar la sesión plenaria y en la que se permite interaccionar a varias personas a la vez viéndose las caras.

En el orden del día, destaca el plan presupuestario para los próximos años, un reconocimiento extrajudicial de créditos; ruegos y preguntas que con toda probabilidad estarán relacionados con la alarma sanitaria por el coronavirus.

El pleno telemático, no será público por imposibilidades técnicas, no obstante se grabará. La sesión plenaria de hoy en Dénia se tenía que haber celebrado el pasado jueves en su formato habitual pero a la vista de las medidas de protección de las personas, no se llegó a convocar.