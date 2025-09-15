Detenida en Calp una cuidadora por estafar más de 30.000 euros a una anciana

La Guardia Civil ha detenido en Calp a una mujer de 46 años acusada de estafar más de 30.000 euros a la anciana de 91 años a la que cuidaba

En el marco de la operación "Confianza Rota", la Guardia Civil ha detenido en Calp a una mujer de 46 años como presunta autora de un delito continuado de estafa con abuso de confianza y otro de hurto, tras apropiarse de más de 30.000 euros de la cuenta bancaria de una anciana de 91 años a la que cuidaba.

La investigación comenzó en el mes de agosto, cuando la víctima, residente en Calp, presentó una denuncia al detectar más de 40 operaciones bancarias fraudulentas realizadas con su tarjeta sin su consentimiento. Las extracciones de efectivo, que oscilaban entre 500 y 800 euros por operación, se llevaban a cabo exclusivamente durante los fines de semana, coincidiendo con los turnos nocturnos de la cuidadora.

Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Calp constataron que los movimientos se realizaron entre enero y agosto de 2025, desde dos cajeros automáticos de la localidad. El análisis del modus operandi reveló que la presunta autora actuaba de madrugada, mientras la víctima dormía.

Una vez reunidas todas las pruebas, la Guardia Civil identificó plenamente a la sospechosa, que trabajaba como cuidadora de la denunciante desde diciembre de 2024. La mujer, vecina de Dénia y sin antecedentes policiales, fue citada y detenida el pasado 8 de septiembre en el cuartel de Calp.

Tras pasar a disposición judicial en el Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Dénia, la detenida ha quedado en libertad con medidas cautelares.

Estas actuaciones forman parte del Plan Mayor Seguridad, un programa de la Guardia Civil destinado a proteger a las personas mayores frente a delitos como estafas, hurtos o robos, promoviendo su seguridad y bienestar en la vida cotidiana.