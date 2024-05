La última aventura de Borja Sanz: 3.200 kilómetros hasta Rumanía en un Seat Ibiza de 2007

Disfruta el episodio 68 de 'Puesta a Punto', el programa de motor que llega todos los lunes y jueves en formato digital a la web de COPE Alicante.

En esta ocasión nos subimos al Ibiza de 2007 de Borja Sanz. Se marca como objetivo llegar a Rumanía desde la localidad segoviana de Cuéllar. Para ello tendrá que pasar por losBalcanes, viviendo cada día una aventura que podrás seguir a través de su redes sociales y del foro más famoso, ForoCoches.





Además, se acerca el evento del año de Ducati: 'We Ride As One'. Los amantes de esta firma tenéis una cita este sábado desde las 9 horas en Motos Medina, en la Avenida de Dénia 13 de Alicante. Hablamos con Pascual García, presidente del Club Doc Ducati Levante, que nos cuenta lo que supone para la familia esta celebración.

Y este Domingo a partir de las 22 horas tenemos F1 en Miami.