De la coronación de Márquez al talento alicantino de Dani Holgado

El episodio 155 de 'Puesta a Punto' se centra en un Gran Premio de Motociclismo inolvidable en Japón. Marc Márquez y Ducati son los Campeones del Mundo de MotoGP 2025. La hazaña de Ducati es histórica, ya que suma su cuarto título de pilotos consecutivo con tres campeones diferentes, y Marc Márquez rompe todos los registros, incluyendo sus 14 victorias Sprint y 11 en Gran Premio.

Alicante sigue muy orgullosa de Daniel Holgado, el piloto de San Vicent que se consolida como una de las sensaciones de Moto2. La temporada de su debut sigue siendo espectacular, ahora con su segunda victoria en Japón y la suma de cuatro podios en Moto2.

Imagen del nuevo vehículo eléctrico XPeng G6.

Cambiando el asfalto del circuito por el de la carretera, 'Puesta a Punto' somete a análisis detallado el nuevo vehículo eléctrico XPeng G6. Prestaciones, autonomía y la tecnología de este coupé SUV con la ambición de competir con los grandes fabricantes europeos.

Finalmente, nos fijamos en lo que nos deparará este fin de semana con el 11º Rallye Ciutat de Xixona.