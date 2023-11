Una brutal agresión deja inconsciente a un jugador en un partido de fútbol: "Veía que se moría"

El partido entre el Santa Pola y el Jove Español B del grupo 8 de la 1ª Regional de juveniles del pasado sábado pudo acabar en tragedia. En el minuto 87 un jugador del equipo sanvicentero cayó inconsciente en el terreno de juego después de recibir una brutal agresión por la espalda de un rival, según ha denunciado el club y los padres del joven fútbolista de 17 años.

El árbitro del encuentro, Alejandro Serna Vázquez, tuvo que suspender de inmediato el choque cuando le advirtieron de que el futbolista Enzo había quedado inconsciente en otra parte del campo donde no estaba la pelota. "Nos percatamos que está inconsciente tras un golpe en la cabeza que desconozco su procedencia", refleja el colegiado en el acta del partido.

En ese momento se vivieron momentos de enorme tensión sobre el terreno de juego "con la invasión de 200 aficionados" y con la víctima "inconsciente y convulsionando", según explican algunos testigos.

"Veía a mi hijo que se moría"

El futbolista pudo ser estabilizado poco antes de la llegada de la ambulancia, que lo trasladó a un centro hospitalario. "Fueron 15 o 20 minutos, pero a mí me parecieron horas", explica la madre del menor, Noemí Ferreira, que saltó al campo nada más ver a su hijo tendido en el césped. "Veía a mi hijo que se moría. Le cogí del brazo y no respondía, no tenía fuerza. Llegamos al hospital y no se acordaba de nada, ni de su nombre ni de quién era yo", comenta, sensiblemente afectada, Noemí.

Enzo permanece en reposo en su casa tres días después del incidente. "Está noche ha sido muy mala. Dolores de cabeza, se marea al levantarse y tiene ganas de vomitar. Si sigue así, volveremos al hospital mañana para más pruebas", recuerda su madre.

El Jove Español ha presentado un escrito de alegaciones ante la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana donde explica que el jugador de su equipo Enzo "recibió una brutal agresión del jugador del Santa Pola S. C. C. por la espalda y de manera brutal, pegándole un codazo de arriba a abajo al cuello de nuestro jugador, que cayó desplomado al suelo y tuvo que salir del campo en ambulancia estando inconsciente".

El Jove acusa al colegiado de "hacerse el loco" y no interesarse por el jugador tendido en el suelo: "Directamente suspendió el encuentro y se marchó al vestuario"

La madre de Enzo también ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil.









