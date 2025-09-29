Estas son las tres mejores croquetas de Alicante: dónde probarlas

El sabor de Alicante ya tiene reina: la croqueta de jamón trufada del restaurante Cheos se ha proclamado vencedora de la primera edición del festival ‘Alacroqueta’, celebrado este fin de semana en la plaza Séneca. Un evento que ha desbordado todas las expectativas con más de 80.000 croquetas vendidas y miles de alicantinos disfrutando de un festival que ha combinado gastronomía, música en directo y actividades familiares.

El segundo premio ha sido para La Taberna del Gourmet, con su croqueta de chorizo ibérico, mientras que el tercer puesto lo ha ocupado La Favorita, con una propuesta inspirada en la tradicional coca amb tonyna.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, felicitó a los 14 restaurantes participantes y destacó la “altísima calidad” de todas las croquetas, asegurando que el festival es “un claro ejemplo de la riqueza, variedad y originalidad de la gastronomía alicantina”, en un año marcado por la capitalidad gastronómica española de la ciudad.

Por su parte, la concejala de Hostelería, Lidia López, celebró el éxito de esta primera edición y confirmó que el festival tendrá continuidad: “No podemos estar más contentos. Alacroqueta ha nacido para quedarse”.

Organizado por Alicante Street Style y Alacant Street Market, con la colaboración del Ayuntamiento, el festival ha convertido a la plaza Séneca en el epicentro gastronómico del fin de semana, demostrando que la croqueta puede ser también un plato de alta cocina con sello alicantino.