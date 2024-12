Sant Joan se viste de Navidad: una campaña para dinamizar el comercio y celebrar en familia

La campaña navideña del municipio de Sant Joan,bajo el lema ‘La Navidad en Sant Joan es mucho más’, promete ser aún más espectacular. Este año la campaña tiene como objetivo reforzar la actividad comercial local y ofrecer a vecinos y visitantes una agenda repleta de actividades para todas las edades. Desde el encendido de luces el pasado 29 de noviembre hasta la Cabalgata de Reyes el 5 de enero, Sant Joan está siendo un referente navideño en la comarca, según apunta Santiago Román, alcalde del municipio en Mediodía COPE Alicante.

Decoración y ambientación que deslumbran

Las calles y plazas de Sant Joan se han transformado en un auténtico espectáculo visual. La Plaza de España, epicentro de las festividades, deslumbra con una fachada iluminada del Ayuntamiento, árboles decorativos, cajas de regalo gigantes y otros elementos que prometen ser el escenario perfecto para miles de fotografías familiares. Además, otros puntos clave como la Plaza Maisonnave, L’Alquería y Nou Nazareth lucen decoraciones mejoradas, mientras avenidas como La Rambla y Jaime I destacan con árboles iluminados y guirnaldas.

Por segundo año consecutivo, regresan las figuras navideñas creadas por artistas de Hogueras, incluyendo escenas del Nacimiento, Papá Noel y los Reyes Magos, a las que este año se suman dos buzones gigantes para que niños y niñas envíen sus cartas a Laponia y Oriente, ha comentado Román.

Sobre los deseos para el próximo año, el alcalde del municipio, que asume también la concejalía de Fiestas, ha dejado la puerta abierta a una remodelación del equipo de gobierno tras el paso de la fiestas navideñas.

Papa Noel también ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE Alicante y ha comentado que " los niños le piden muchos libros, juguetes de lego pero sobre todo mucha salud", ha comentado. Los niños se han portado muy bien durante este año y les ha querido dejar un mensaje claro. A Santa Claus no le importa que los niños le dejen galletas y leche, pero " como estamos en la tierra del arroz, no me importaría que me dejaran un buen plato para mí y algo de comer para los renos", ha indicado

Papá Noel en los micrófonos de Mediodía COPE Alicante

Eventos para toda la familia

El extenso programa de actividades incluye clásicos como la Casita de Papá Noel (del 20 al 24 de diciembre en la Plaza de España) y la pista de patinaje, así como el Campamento Real (del 2 al 4 de enero), donde los emisarios reales recogerán cartas. Además, la mágica Cabalgata de Reyes cerrará las festividades, haciendo realidad los sueños de pequeños y mayores.

La Nochebuena contará con una mascletà especial, mientras que en Nochevieja habrá una carpa con actos para todas las edades. La oferta cultural se completa con conciertos, espectáculos de danza y talleres creativos para jóvenes.

Impulso al comercio local

La campaña comercial acompaña esta ambientación con acciones que destacan por su impacto. Bajo el mismo eslogan, ‘La Navidad en Sant Joan es mucho más’, se han instalado 30 mupis y marquesinas, vinilos en comercios, 20.000 bolsas de papel y decoración musical en zonas comerciales clave. Además, según ha comentado Manuel Nieto, la acción comercial dio comienzo con un gran éxito del tradicional Mercado de Navidad que regresó a la avenida La Rambla del 13 al 15 de diciembre, acompañado de música y actividades de entretenimiento.

Cultura y tradición

El calendario cultural para la Navidad lo completa distintas actividades como conciertos de góspel, ópera familiar y espectáculos de danza, mientras que entidades locales como la Sociedad Musical La Paz y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades enriquecen la oferta con villancicos y el Belén Parroquial.

Con esta amplia programación, Sant Joan se posiciona como un destino ideal para vivir la Navidad en familia, disfrutando de una atmósfera mágica y un comercio local más vivo que nunca. Esta Navidad, Sant Joan es mucho más.