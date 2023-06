Rocío Saiz, de Maristas, obtiene la nota más alta de Alicante en la prueba EBAU

Rocío Saiz, del colegio Maristas de la capital alicantina, ha sacado la mejor nota de Alicante en la prueba EBAU de acceso a la universidad. Ha obtenido un 13,9 de 14 en los exámenes realizados los días 6, 7 y 8 de junio y ahora quiere estudiar el grado en Ingeniería Aeroespacial en Madrid.

"Estoy muy contenta, no me lo esperaba", ha comentado a Mediodía COPE Alicante pocos minutos después de conocer la noticia. "Es una pasada. He trabajado mucho y esperaba ver mi esfuerzo mínimamente recompensado, pero no tanto, esto es una pasada", ha añadido.

"Quiero estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III de Madrid y luego veré cómo es la profesión y a lo que me quiero dedicar. El espacio me fascina y quiero seguir mi camino por ahí", ha añadido antes de asegurar que ahora "toca celebrarlo".

En total, 7.929 alumnos y alumnas se presentaron a la EBAU en la provincia de Alicante y han aprobado 6.986.

Te puede interesar: Comienzan las Hogueras: ¿Qué hacer este fin de semana en Alicante?