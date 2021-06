La restauración en Alicante perdió 1.800 millones de facturación por la pandemia

El sector de la restauración en la provincia de Alicante ha registrado una pérdida de facturación de unos 1.800 millones de euros el año pasado como consecuencia de los efectos de la pandemia de coronavirus, lo que supone una caída del 38,6 % respecto a 2019, según las estimaciones del ramo.

Así consta en el estudio sobre el impacto de la Covid-19 en la hostelería de la provincia de Alicante, promovido por la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), realizado por la consultora EY y subvencionado por el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. El informe, pionero a nivel nacional, fue presentado este lunes por el presidente de la ARA, César Anca; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el director EY Consultores, Pedro Valdés. En él han participado más de una docena de asociaciones y colectivos representantes de la hostelería de la provincia, que han aportado información vital sobre realidad de un sector que se ha visto duramente golpeado por la pandemia y las posteriores restricciones. El trabajo incluye también un plan de apoyo a la hostelería y a los locales de ocio de la provincia de Alicante para lograr la reactivación de esta actividad, que supone el 8,9 % PIB provincial.

Según el informe, el número de afiliados en el sector de la restauración en la provincia de Alicante ha caído en 2020 en torno al 12 %, situando la destrucción del empleo en 8.000 trabajadores a lo largo de ese ejercicio. Se estima que la intensidad de destrucción de empleo en la restauración de la provincia ha sido ligeramente superior a la media nacional por el efecto ajuste de partir la provincia de Alicante de un nivel de productividad (facturación/empleado) inferior a la media estatal en 2019.

En alojamiento se han destruido más empleos en términos porcentuales, pero la pérdida de trabajadores solo supone en torno al 20 % de la pérdida total hostelería. Por otra parte, se estima una pérdida de facturación en el sector de alojamiento en la provincia de 700 millones de euros en 2020. En declaraciones previas a los periodistas, el presidente de la ARA manifestó que es "un momento histórico en la provincia de Alicante" al presentarse un "estudio que es pionero y único en toda España". "Es un buen estudio del impacto económico que el Covid ha tenido en el sector de la hostelería en toda la provincia de Alicante", afirmó Anca, quien ha agradecido a la Diputación de Alicante su "generosidad" y "entrega" por "salir de esta situación".

Buena previsión para el verano

Preguntado por las perspectivas para el verano, Anca dijo que son "muy positivos porque las previsiones son buenas. Desde que se quitó realmente esa limitación que teníamos -creo que era la peor para la provincia de Alicante- como era la no movilidad entre provincias y entre regiones, sobre todo con el extranjero, ha sido el empezar a resurgir". "Pero esos toques de queda también nos impedían a nosotros ejercer realmente la actividad total de nuestros negocios; con lo cual las previsiones son buenas; esperemos que no se crucen ninguna pandemia más que nos vuelva a limitar", afirmó. En cuanto a las restricciones de los aforos en los establecimientos de restauración, Anca remarcó que continúan "pidiendo justicia". "Realmente seguimos sin poder usar nuestras barras, seguimos con una doble limitación: la de la distancia entre mesas y la de los aforos. Estamos al 50 % y nos siguen señalando como que hemos sido los culpables de todo esto, cuando nos lo hemos tomado muy en serio," ha expuesto. "Somos el mejor aliado que se tiene para controlar las reuniones sociales", recalcó.

A su vez, Mazón precisó que éste no es un informe hecho por la Diputación, sino que ha sido elaborado por el propio el sector de restauración para "el propio sector". "No se pueden tomar las decisiones desde un despacho, no se pueden tomar las decisiones sin contar con el sector, no se pueden tomar las decisiones estigmatizando o con ideas preconcebidas, como así se ha demostrado", manifestó. Según el presidente de la Diputación de Alicante, "las decisiones que se han venido tomando no han sido acertadas; en concreto, con respecto a la hostelería de la provincia de Alicante y de la Comunitat". Mazón ha reiterado que, en todo momento, la hostelería "ha sido un lugar seguro" por sus "extraordinarios profesionales" y porque se ha cumplido exhaustivamente" con las normas impuestas (separaciones y aforos).