Bares, restaurantes y cafeterías de Alicante abren de nuevo sus puertas

Los bares, restaurantes y cafeterías de Alicante que tengan terraza pueden abrir de nuevo sus puertas desde este lunes. Atrás quedan meses de restricciones y un cierre total del sector de casi un mes y medio en el que sólo han seguido con la actividad hostelera aquellos que han optado por servir comida para llevar.

Desde hoy se pueden usar las terrazas pero con restricciones, ya que no podrán reunirse más de cuatro personas en cada mesa y el horario de cierre está fijado a las 18 horas. Además, el uso de la mascarilla es obligatorio y los clientes sólo podrán apartarla de la boca en el momento de comer o beber, tal y como insistió el pasado jueves Ximo Puig en el momento del anuncio de la desescalada en la Comunidad Valenciana.

No obstante, las princpales asociaciones de hostelería entienden que el proceso de reapertura no es el idóneo para un sector que agoniza económicamente: "Abrir no sale a cuenta" comentaba el propietario de un local de hostelería del centro de Alicante en Mediodía COPE.