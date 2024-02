¿Podría ocurrir en Alicante un incendio similar al de Valencia?

Cuando ocurre un hecho tan dramático como el incendio del complejo residencial de Valencia, llega el momento de pensar, buscar las causas y pensar si se podría haber evitado. Este fuego ha sido multifactorial: el fuerte viento que se registro en la capital del Turía contribuyó a avivar las llamas por una fachada revestida por un material como poliuretano, lo que convirtió el inmueble en una autentica "bomba de relojería", según los expertos.

Se da el caso de que aquí en Alicante también podría haber viviendas con materiales similares. De ahí que el Ayuntamiento comience a realizar un catálogo de inmuebles "construidos con materiales que puedan ser susceptibles de problemas. Queremos poder detectarlos y tenerlos ubicados para que los bomberos sepan, ante una emergencia, qué tipo de inmueble es y qué siniestro se pueden encontrar", ha explicado el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

En esta zona del Levante lo habitual es utilizar en la construcción materiales cerámicos, tanto el azulejo como el ladrillo, y aunque que pueda haber más edificios con un sistema constructivo semejante al siniestrado,"son muy pocos", según explica el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Univesitat Politècnica de València, Iván Cabrera.

Todas la viviendas tienen materiales que son extremadamente combustibles ya que son los que se utilizan para proteger del frío o del calor. Lo importante es que esten colocados en la cámara que componen las dos hojas de la fachada. Es decir, están "perfectamente confinados entre dos hojas de cerámica que no arden y a las cuales una llama no puede acceder, y limitado de planta a planta", explica Cabrera. En este sentido, ha asegurado que a pesar de ser materiales extremadamente combustibles, "la manera en la que se los coloca en obra hace que no exista ningún riesgo. El problema es cuando esa alta combustibilidad del material la trasladamos a grandes lienzos de fachada, donde no existe interrupción por plantas y donde la llama puede acceder directamente a través de la cámara ventilada o después de haber reventado alguno de los revestimientos metálicos", ha detallado.

Audio





El director de la ETSA-UPV se ha mostrado convencido de que, al igual que el incendio de la Torre Grenfell en Londres, que en 2017 provocó 80 muertes, derivó en un cambio en la legislación inglesa y una renovación masiva de ese tipo de fachadas, "eso va a empezar a pasar en España ahora".

Audio





Sobre si renovar todas esas fachadas puede ser muy caro, ha asegurado que "no es barato, pero lo que ha pasado es muchísimo más caro". En todo caso, cree que solo sería necesario cambiar el tipo de aislante térmico, y se podrían mantener tanto la hoja interior de la fachada como los paneles de revestimiento que protegen el aislante. La forma d e saber si el edificio en el que uno vive presenta este problema es tan fácil como solicitar la asistencia de un arquitecto que nos asesore.