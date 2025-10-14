El Parque La Marjal cumple 10 años: así será la fiesta que promete llenar Alicante de música, deporte y sabor

El Parque La Marjal de Alicante se prepara para una gran jornada festiva este domingo 19 de octubre con motivo de su décimo aniversario, y lo hará con un plan irresistible para toda la familia: deporte, música, teatro, talleres, rutas ornitológicas y un arroz alicantino gratuito para todos los asistentes a partir de las 13:30 horas.

Organizado por Aguas de Alicante y el Ayuntamiento, el evento arrancará a las 11:00 horas con una programación pensada para todos los públicos, en uno de los enclaves más emblemáticos de la Playa de San Juan, símbolo de sostenibilidad y convivencia entre naturaleza y ciudad.

En el apartado deportivo, el público podrá disfrutar de exhibiciones del Lucentum Alicante, el Judo Club Alicante, el Sporting Plaza de Argel y la Fundación Balonmano Agustinos, además de una clase abierta de yoga para quienes quieran comenzar la jornada con energía y bienestar.

Los más pequeños tendrán su espacio en los talleres medioambientales, el espectáculo “Ciencia Divertida” y las catas de agua, donde podrán aprender a distinguir entre diferentes tipos de agua y desmontar mitos sobre el agua del grifo.

Programa de actividades

Además, el parque ofrecerá rutas ornitológicas y demostraciones de anillamiento científico de aves, recordando que La Marjal alberga más de 120 especies distintas.

El toque cultural vendrá de la mano de artistas locales, masterclass de baile urbano, música en directo y pintores alicantinos que crearán obras inspiradas en los paisajes del parque.

Como broche final, a las 13:30 horas, todos los asistentes podrán saborear un arroz alicantino gratuito, acompañado —cómo no— de agua del grifo y merchandising conmemorativo del 10º aniversario.

Una jornada redonda para disfrutar en familia del pulmón verde de Playa de San Juan y celebrar una década de innovación, sostenibilidad y vida al aire libre.