La original carta de un restaurante de Alicante a modo de cómic

¿Y si la carta de un restaurante no fuese una sucesión de platos y precios, sino una carta postal dirigida al comensal explicando de dónde viene y cómo está cocinado lo que está a punto de comer? ¿Y si esa carta formase parte del menú y estuviese ilustrada a modo de cómic?

Con estas premisas, el chef Pep Romany y el artista dianense Eugenio Llorca han creado “La Carta del Pont Sec”, un pequeño cuento en el que se explica la filosofía del restaurador, su punto de vista sobre la cocina, el origen, la tradición o el producto.

“Es un cuento que forma parte del menú, pero no se come, claro. Se lee y se disfruta, y sirve para introducir la experiencia que estás a punto de vivir en el restaurante. Tenemos una forma muy particular de entender la cocina, los procesos, el territorio. Y conocerlo es básico para disfrutar del Pont Sec. Por eso pensamos que este cómic, al que acompañan un vermut y unos altramuces, sería un buen aperitivo a todo lo que viene después”, nos cuenta Pep Romany.

Eugenio Llorca, por su parte, afirma que “la comida entra mucho por la vista. Por eso era necesario plasmar gráficamente todas esas ideas y palabras que surgen de la mente de Pep. Y la acuarela es fantástica para eso, porque es caótica, libre, colorida y muy fresca. Con ella podemos guiar al comensal a través del universo Pont Sec de una forma muy ágil y divertida”.

La aceptación de esta iniciativa está siendo muy positiva. Está pensada para que la gente se la pueda llevar a casa. Incluso, según afirma Pep Romany, son muchos los que piden una dedicatoria para guardarla como recuerdo de su paso por este restaurante que se está convirtiendo en un referente de cocina tradicional en toda la Comunitat Valenciana.